Finito il prestito la Juve Stabia saluta Fortini: il terzino è pronto a tornare alla Fiorentina

Come sapevamo quella che si sta concludendo era la settimana decisiva per la definizione dei vari prestiti e anche la Fiorentina, come tanti altri club, si è trovata a fare gli straordinari per gestire al meglio ogni situazione. E se in mattinata sono arrivati gli annunci di Cataldi e Sottil che, a direzioni invertite fanno ritorno nei loro club di appartenenza, poco fa è arrivato la decisione in merito ad uno dei gioielli del settore giovanile gigliato.

La Juve Stabia saluta Nicolò Fortini, per lui adesso c'è la Fiorentina

Stiamo parlando del terzino destro della Juve Stabia Nicolo Fortini che dopo l’ottima stagione in Serie B con il club campano, che ha attirato su di se l’interesse di molti club italiani ed esteri, da quest’oggi è tornato ufficialmente ad essere un giocatore della Fiorentina. Ad annunciare il suo ritorno a Firenze è stato lo stesso club campano con una comunicato sul proprio sito ufficiale:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la conclusione del prestito del difensore Niccolò Fortini, classe 2006, che farà rientro all’A.C.F. Fiorentina dal 30 giugno. Nel campionato di Serie BKT 2024/25, Niccoló ha collezionato 26 presenze, realizzando 2 gol e 4 assist, per un totale di 1.961′ disputati. Ha inoltre preso parte a 1 gara dei Play Off (29’ complessivi). La società gialloblù ringrazia Niccolò per l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale“.