L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a TMW Radio commentando la situazione attuale di casa viola e proiettandosi sulle proprie sensazioni in vista del mercato estivo della squadra di Commisso.

‘C’è aria di cantiere in casa Fiorentina. Presto per dare giudizi, perchè…’

“Ci sarà una riprogrammazione. Certi cambiamenti del resto sono fisiologici e normali. Ora bisognerà salvare il meglio per poi poter costruire la rosa del prossimo anno su delle basi già presenti. Gli addii a centrocampo? In questo tipo di operazioni il più bravo è colui che sbaglia meno. In questo momento è prematuro dare giudizi, c’è un’aria da cantiere aperto. Ieri è iniziato il mercato ufficialmente, penso comunque che servirà un’altra settimana per poter intuire ciò che accadrà veramente. Ora il problema nella ricerca dei giocatori è più qualitativo che numerico. Se si ha fretta di acquistare si rischia di trovarsi un giocatore scontento in casa che poi farebbe da tappo per il mercato futuro. Meglio aspettare un giorno in più che essere frettolosi”.

‘Kean ha rispettato alcune aspettative, altre no. Non può bastare’

“Su Moise Kean c’erano grandissime aspettative, alcune rispettate, altre no. Da solo non risolve il problema del reparto offensivo viola, che ha bisogno di trovare più efficacia. La Fiorentina però ha fatto bene ad investire su di lui perché ha qualità interessanti, ma bisogna ribadire che non da solo non può bastare.

Il fatto di avere una proprietà molto forte non significa avere un club ricco. Oggi il club stesso è visto come un’azienda dagli imprenditori. Il modello è cambiato rispetto ai tempi dei presidenti mecenati. Ora il calcio è un po’ meno romantico, ma più sano, perché un tempo quando un presidente andava in difficoltà economica poi la squadra ne risentiva, mentre ora no. Gli investitori stranieri ad ogni modo vengono a comprare in Italia perché il prezzo di acquisto è molto più basso rispetto ad altri paesi”.