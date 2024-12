Non solo Quarta per "risanare" il monte ingaggi. Altri tre giocatori con le valige in mano

Questione di ore e si aprirà il mercato invernale. La Fiorentina è pronta a muovere le prime pedine sullo scacchiere, principalmente in uscita. Poi si penserà agli acquisti, considerando che Valentini è già in dirittura d'arrivo in Toscana.

E così, oltre alla cessione di Biraghi (ancora indeciso sulla destinazione) e quella di Quarta (al River Plate), la Fiorentina è pronta a liberarsi di altri due giocatori che pesano innanzitutto sul monte ingaggi. Sono Oliver Christensen e Jonathan Ikoné.

Il primo, ormai fuori dal progetto viola, potrebbe tornare in Germania in prestito. Il secondo deve trovare una collocazione adatta, ma la volontà della Fiorentina è chiara: se ci sarà la possibilità, sarà cessione. Come successe in estate, con l'operazione poi senza esito. Lo scrive La Nazione.