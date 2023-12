Vi ricordate l'ex enfant prodige Diakhatè? Si riavvicina a Firenze ma per giocare in Serie D

Col primo Sousa sembrava destinato al grande salto tra i grandi, tanto che il portoghese lo portò con sé per tutto il ritiro. Poi però la carriera di Abdou Diakhaté ha preso una piega decisamente di tono minore, tra promesse disattese e qualche vicenda extra campo. Il classe '98 era uscito dai radar viola nel 2019, per accasarsi prima al Parma e poi in Belgio e Slovenia.

In questa stagione Diakhaté ha giocato a Locri prima di restare svincolato e ora è ufficiale il suo tesseramento con la Pistoiese, in Serie D. Un riavvicinamento a Firenze ma solo geografico.