Due grandi portieri tra le intuizioni più illustri di Goretti. Che le sue conoscenze possano portare a Palladino un nuovo numero uno?

E' stato il giorno di Roberto Goretti, che si è presentato ufficialmente come nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Un innesto importante per la dirigenza viola, pronto a lavorare fianco a fianco con Daniele Pradè in questa sessione di mercato.

Le intuizioni Vicario e Provedel

Goretti, peraltro, nel corso della sua carriera ha scovato svariati talenti. Tra i vari nomi spiccano quelli di due portieri, Provedel e Vicario, individuati quando ancora giocavano in Serie C e che negli ultimi anni si sono imposti tra i migliori in Italia conquistando anche la convocazione in Nazionale.

Un portiere anche per la Fiorentina?

Un'intuizione simile servirebbe eccome a questa Fiorentina, per tutti i ruoli ma anche in porta. Terracciano va ormai per i 35 anni e, in attesa che Martinelli faccia esperienza magari in Serie B o in Serie C, un portiere che anche solo si avvicini ai due citati pocanzi non sarebbe affatto male.