In attesa di sfidare la Fiorentina, il Milan si prepara a salutare il suo bomber a giugno. E il futuro di Jovic...

Sabato al ‘Franchi’ torna la Serie A con Fiorentina-Milan, uno dei match di cartello della prossima giornata. L'allenatore Stefano Pioli accoglierà domani i francesi Maignan, Theo Hernandez e Giroud dopo gli impegni in Nazionale. E proprio uno di loro, con ogni probabilità, saluterà i rossoneri a giugno.

Un attacco da rivoluzionare per il Milan

Come riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, Giroud ha già l'accordo con il Los Angeles FC. Ancora niente accordo formale, ma l'intesa è raggiunta da tempo tra le parti. Il Milan, dunque, si deve preparare a grandi cambiamenti in attacco per la prossima stagione. In bilico anche il futuro dell'ex Fiorentina Jovic, nonostante un miglioramento nel corso dell'annata; i rossoneri non hanno ancora deciso.