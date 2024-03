Il punto in casa Milan: Pioli avrà la squadra al completo solo domani, ma intanto recupera un giocatore importante per la Fiorentina

Milan in campo per preparare la partita di sabato sera contro la Fiorentina. Come riporta TMW, quest'oggi hanno fatto rientro a Milanello Leao, Pulisic e Musah. Stefano Pioli, tuttavia, avrà il gruppo al completo soltanto a partire da domani, quando torneranno dagli impegni con le Nazionali tutti gli altri giocatori, in primis i francesi Maignan, Theo Hernandez e Giroud.

Un recupero importante per Pioli

Per quanto riguarda i presenti al centro sportivo, oggi molti di loro hanno svolto lavoro individuale. La notizia più importante riguarda Bennacer, che si può considerare completamente recuperato e quindi a disposizione per la Fiorentina. Per quanto riguarda Kjaer, reduce da alcuni fastidi accusati con la Nazionale, domani verranno effettuati nuovi esami.