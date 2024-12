Pedullà: "Frendrup apprezzato dalla Fiorentina, servono offerte da venti milioni in su. E l'Atalanta..."

Il giornalista Alfredo Pedullà su Sportitalia ha parlato in maniera approfondita del futuro di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa che sta diventando un obiettivo di mercato di diverse squadre, compresa la Fiorentina.

“Il rendimento di Frendrup è sotto gli occhi di tutti - ha detto Pedullà - qualità e quantità, un centrocampista totale classe 2001 che è da tempo un uomo mercato. Per il Genoa diventa complicato pensare di privarsene a gennaio, ma dipenderà dalle offerte (da 20 milioni in su)”.

Sul danese, contratto fino al 2028, ha poi aggiunto: “Ha estimatori in Premier ma anche in Serie A dove per motivi diversi Juve, Milan e Fiorentina lo hanno apprezzato. E l’Atalanta ancora di più, lo ritiene la pedina perfetta per caratteristiche, in grado di accendere ulteriormente il centrocampo di Gasperini”.