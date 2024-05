Dopo la batosta contro il Bologna, il Napoli è già in campo e pensa alla Fiorentina. Lavora a parte un top

Dopo la sconfitta di ieri in casa contro il Bologna, il Napoli è già tornato ad allenarsi in vista della penultima giornata di campionato che giocherà al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Calzona si è divisa in due gruppi.

Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione, lavoro di potenza aerobica e partitina finale. Zielinski ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Clima pesante in casa partenopea, con la squadra che dopo lo scudetto dello scorso anno adesso rischia anche la qualificazione alle coppe europee.