Già bollata come "ad alta tensione" la finale di Conference League: domani vertice UEFA-Governo greco per la sicurezza

L'ipotesi di un cambio sede per la finale di Conference League sembra essere già tramontata. Il Corriere Fiorentino fa dunque il punto su quella che è la situazione a qualche giorno dalla finale di Conference League, sottolineando come la partita tra Fiorentina e Olympiakos è già stata bollata come ad alta tensione, soprattutto per le rivalità interne greche.

Nella giornata di domani ad Atene sia in programma una riunione tra l’Uefa e il Ministero dell’Interno greco per parlare di sicurezza. Facile immaginare un massiccio impiego di polizia e soprattutto potrebbe essere allestito un maxischermo all'interno dello stadio dell'Olympiacos in modo da scongiurare il massiccio spostamento di tifosi biancorossi senza biglietto verso la zona dello stadio dei rivali storici.

Crive il quotidiano come, per quanto riguarda i tifosi viola sono previste navette dall’aeroporto e verso lo stadio, inclusa una fan zone dove potersi ritrovare prima del fischio d’inizio della gara.