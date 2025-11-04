Il saluto di Pioli alla squadra: il tecnico lascia il Viola Park. Con Galloppa in Germania

Stefano Pioli ha già salutato tutti e ha lasciato il Viola Park.

Il saluto ai giocatori

L'ex allenatore gigliato ha parlato con i giocatori e con tutte le persone con le quali era entrato in contatto all'interno del centro sportivo della Fiorentina. Dopodiché ha lasciato l'impianto.

Galloppa in Germania e Capparella al suo posto

Intanto è certo il fatto che la squadra verrà guidata da Daniele Galloppa nella trasferta di Conference contro il Mainz. Contemporaneamente Marco Capparella salirà al timone della Primavera che sarà impegnata domani in Youth League (la Champions giovanile).