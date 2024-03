Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport alla vigilia della prima sfida contro lo Sporting Lisbona, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Per la Dea sarà la prima di quattro sfide in 11 giorni che vedranno i bergamaschi nel week end in campo contro la Juventus, poi di nuovo contro lo Sporting settimana prossima e infine contro la Fiorentina. Queste le parole del mister neroblù:

“Noi abbiamo fatto un ottimo punto col Milan, poi perso con l'Inter e col Bologna. E per quest'ultima partita ci resta un po' di rammarico. Questa però è un'altra competizione, si riparte, l'unico problema per noi è che stiamo giocando gare di grande livello in un periodo troppo ravvicinato. Quattro grandi partite in undici giorni, questa è una situazione che avremmo preferito non trovare. Questa partita con l'Inter è stata inserita dopo due mesi normali e in mezzo a delle partite importanti. Domani giochiamo una gara senza quasi averla preparata, questa è l'unica grossa difficoltà”