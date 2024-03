Brekalo cambia marcia in Croazia, ma il CT Dalic non lo considera per i prossimi impegni della nazionale

6 partite da titolare, un gol e tre assist. Va bene che fare peggio dell'avventura alla Fiorentina era oggettivamente difficile, va bene anche che il livello del campionato in Croazia è nettamente più basso che in Italia, però non si può dire che Josip Brekalo stia facendo male alle sue prime apparizioni con la maglia dell'Hajduk Spalato.

La squadra croata, con lui in campo, ancora non ha mai perso, e la classifica sorride con un solo punto di distanza dalla capolista Rijeka. Nonostante il buon approccio, però, il CT della Croazia Dalic non ha considerato l'attaccante della Fiorentina in prestito al club di Spalato per i prossimi impegni con la nazionale. Brekalo risulta fuori dalla lista principale e anche da quella dei sostituti per le prossime gare contro Tunisia e la vincente tra Egitto e Nuova Zelanda.