Un vero e proprio exploit quello della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, che dopo un inizio di stagione deludente ha ribaltato completamente la sua situazione in classifica nel giro di qualche settimana. Il nuovo anno non è sembrato essere solo un cambio di data per i giovani ragazzi viola, che da inizio 2024 stanno macinando risultati positivi su risultati positivi.

Imbattibile… Come nessuna

Una striscia che da inizio gennaio ha già fatto registrare 9 partite senza sconfitte, affermando la Fiorentina come l'unica squadra imbattuta del campionato in questi due mesi di partite.

Stato di forma… Come nessuna

Una situazione di classifica ribaltata, dicevamo, perché nelle 9 partite in analisi (dal 6 gennaio al 4 marzo) la squadra di mister Galloppa ha collezionato 19 punti con 5 vittorie e 4 pareggi, più di ogni altra squadra del campionato nello stesso periodo. Meglio anche dell'Inter, che si è fermata a 18 punti fatti nell'anno nuovo. Dall'incubo zona play-out alla rincorsa verso i play-off.

Così si svolta da utopia a obiettivo

Fino a qualche settimana fa utopia, adesso realtà. La classifica dice 32 punti e nono posto, a 5 lunghezze dall'ultimo posto utile per qualificarsi alla fase finale occupato attualmente dal Milan (sesto). C'è distanza, ma questa Fiorentina Primavera ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per provarci.