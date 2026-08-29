Ferrari: "Questo entusiasmo è bellissimo. Kean? Oggi è il Centenario e siamo concentrati su quello"

Alessandro Ferrari, DG della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina-Frosinone.

"Questo entusiasmo è bellissimo"

"Per noi è un momento molto bello, è una splendida giornata: siamo circondati dall'entusiasmo dei tifosi e da tanti giocatori che hanno scritto la storia della Fiorentina e che oggi sono voluti essere qui a tutti i costi"

Su Kean

il DG viola ha poi proseguito: "Sul mercato abbiamo fatto tanto, ma c'è ancora qualcosa da fare, vogliamo consegnare al mister una rosa competitiva. Ci sarà bisogno di tempo, ma siamo convinti di essere sulla strada giusta. Kean? Oggi è il Centenario e tutta l'attenzione va alla partita col Frosinone. Dopo il 1 settembre sapremo tutto".