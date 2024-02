La decisione di non riscattare Luis Muriel dal Siviglia per circa 15 milioni fu una delle prime decisioni prese da Commisso appena arrivato a Firenze dopo aver prelevato la Fiorentina dai Della Valle. E così il colombiano passò in quella stessa sessione di mercato all'Atalanta, dove fino ad oggi ha collezionato 143 presenze, segnando 54 gol.

Potrebbe però fermarsi qui il conteggio della sua avventura a Bergamo, perché come riportano vari media, l'attaccante avrebbe accettato l'offerta dell'Orlando City in MLS. Muriel andrà dunque negli States dopo 4 anni all'Atalanta, con il club orobico che guadagnerà un milione dalla sua cessione.