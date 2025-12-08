Forse è l'aria di Firenze il motivo del perché certi giocatori non rendono: verrebbe da pensarlo guardando all'ascesa, abbastanza impronosticabile, di Zaniolo, che sta trascinando il suo Udinese a furia di gol dopo una parentesi dimenticabilissima alla Fiorentina.

Il commento estatico

E a Udine, giustamente, si godono l'ex Roma. Nelle parole di Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese: “Zaniolo ha fatto una scelta importante venendo qua, e anche per noi lo è stato. Portare qua un giocatore come lui non è sempre facile: a questi calciatori devi toccarli nel profondo e spiegargli le cose, e Nicolò sta ascoltando bene. Sta facendo veramente dei miracoli, si sta allenando forte, anche più del normale. Si è ambientato bene e spero che continui così: speriamo che un domani lo riporteremo in Nazionale”.

Una rinascita totale

Tredici partite con la maglia bianconera condite da cinque gol: è lui il capocannoniere dei friulani, un giocatore ormai imprescindibile nello scacchiere tattico di Runjaic. Ma siamo sicuri sia lo stesso visto a Firenze?