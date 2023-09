La Nazione: Il maestro Italiano e la legge della panchina

A pagina 2 dell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo in apertura: “Il maestro Italiano e la legge della panchina Quanto pesano i ’non titolari’ sul futuro viola”. Sottotitolo: “La vittoria in rimonta sull’Atalanta ha evidenziato come e quanto possono incidere le seconde linee. Le mosse dell’allenatore”. In taglio basso c'è: “Martinez Quarta, Firenze e il gol da bomber Il Chino si riscopre leader e protagonista”. Sottotitolo: “Il difensore sul piede di partenza è rimasto e non ha mai mollato Titolare a sorpresa contro l’Atalanta è stato tra i migliori”.

A pagina 3 invece leggiamo: “Da Bruxelles a Genk Il cuore viola batte”. Ovvero: “Cresce l’attesa e l’entusiasmo tra i soci del Club Europa I tifosi in Belgio pronti a incitare la squadra di Italiano”. In breve infine: “Beltran regala la maglia ai tifosi del River”.