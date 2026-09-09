La Fiorentina ancora imbattuta in trasferta con l'arbitro designato per la gara di Venezia. Ecco di chi si tratta
Da poco diramate le designazioni per la quarta giornata di Serie A. Ad arbitrare Venezia-Fiorentina, sfida d'apertura del campionato, sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma.
I precedenti
I precedenti della Fiorentina con lui come arbitro sono cinque: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. In trasferta i viola con il fischietto sono ancora imbattuti, con le due gare più recenti che raccontano il pareggio contro il Frosinone due anni fa (1-1) in ciociaria e la larga vittoria a Lecce dello scorso anno per 0-6.
La designazione
Questa la designazione completa
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
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