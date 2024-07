Il nome di Domenico Berardi è ormai un evergreen del mercato della Fiorentina, e questa mattina è riemerso come possibile sostituto di Nico Gonzalez in caso di partenza dell'argentino. Un corteggiamento tentato più volte dai dirigenti viola nei confronti dell'attaccante del Sassuolo, ma l'ingente richiesta del club neroverde ha sempre arenato l'operazione.

Carnevali non molla

E ora che il Sassuolo è retrocesso in Serie B, le cose non sono cambiate: “Berardi è il nostro campione - ha detto a Sky Sport l'ad neroverde Giovanni Carnevali - e ogni estate per lui arrivano nuove offerte. Ma per lasciarlo andare ne servirà una davvero importante".