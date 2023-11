Chirico: "A Firenze un banco di prova per Vlahovic, troppo discontinuo a Torino. La Juve potrebbe anche venderlo a gennaio..."

“A Firenze la temperatura si sta già alzando in vista del confronto di domenica sera con la Juventus, dove - manco a dirlo - i giocatori più attesi saranno ovviamente gli ex juventini. Federico Chiesa, ma soprattutto Dusan Vlahovic, che in viola era diventato capocannoniere della Serie A e nella Juve non si riesce ad avere continuità in fase realizzativa”.

E' la visione del giornalista Marcello Chirico, a Calciomercato.com, in vista del match tra Fiorentina e Juventus di domenica:

“Ci si ritrova invece in casa un attaccante molto discontinuo e che non è facile da piazzare sul mercato, come accaduto quest'estate, quando alla Continassa avrebbero voluto scambiarlo con Lukaku, uno che i gol continua invece a farli anche alla Roma. Se Vlahovic non tornerà a segnare con regolarità, è possibile che la Juventus lo rimetta in vendita in estate o provi addirittura già a cederlo a gennaio, pur di evitare di arrivare al 1 luglio e pagarlo più di tutti gli altri componenti della rosa. Firenze è il primo banco di prova”.