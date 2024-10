Durante un intervento su Radio Bruno, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha avuto modo di parlare del momento attuale della Fiorentina, spaziando su vari argomenti di casa gigliata.

‘Sarà una partita complicata col Genoa, la mia paura è che…’

"La trasferta di Genova molto pericolosa per la Fiorentina, al di là dell'assenza di Kean che sta risolvendo non pochi problemi in attacco e si sta dimostrando uno dei migliori in Italia. La squadra viola ancora non è stabilizzata ad avere una certa classifica e respirare un'aria più rarefatta; al di là delle assenze la mia paura è che la squadra possa essere ancora troppo festosa dopo gli ultimi risultati ottenuti. Lo standard di prestazione deve essere quello visto contro il Milan, e non mi aspetto di meno…certo questo non significa vincere tutte le partite. Mancherà anche Cataldi, sicuramente la partita sarà più complicata, ma starà alla Fiorentina evidenziare le difficoltà del Genoa".

‘Palladino sa che la squadra ancora deve crescere, occorre essere realisti’

“La Fiorentina ha perso punti finora con squadre come Parma, Monza e Venezia, perdendo punti pesantissimi, e poi battuto squadre che lo scorso anno le sono arrivate davanti. I tifosi è giusto che enfatizzino questi risultati, ma sappiamo quanto sia lungo il cammino e quanto possa essere difficile. Ci sono mosse di mercato che possono poi favorire o sfavorire tutto. Al momento non bisogna illudersi ma nemmeno essere pessimisti, serve essere realisti. Palladino sa che la squadra deve migliorare, anche nella gestione della situazione e del momento, oltre che della gara. Con Kouame davanti la resa sarà diversa ma dovranno essere bravi i compagni a supportarlo sfruttando le sue caratteristiche. Sarà molto importante il lavoro dei trequartisti viola, gli spazi ci saranno”.