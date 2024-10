Nell'ampio spazio avuto su Radio Bruno l'ex difensore viola Alberto Malusci si è espresso su varie tematiche a tinte viola in vista della partita di stasera della Fiorentina contro il Genoa.

‘Kouame non convince da prima punta, manca un vice Kean’

“La Fiorentina è in una condizione fisica devastante e l'ha dimostrato anche contro la Roma. Per Palladino tutta l’annata è un esame, dovrà saper gestire la propria crescita personale e quella della squadra, non avendo mai lavorato su tre fronti. Il turnover varia anche a seconda dei possibili acciacchi di un calciatore. Kean è stato il punto di riferimento davanti e in panchina non vedo chi possa sostituirlo, ha qualità complete e permette di giocare vari tipi di calcio. Kouame non mi convince da prima punta, ha sempre fatto fatica in quel ruolo. Gioca da esterno, da punta centrale rende meno. Penso che possa partire dalla panchina stasera, e se partisse titolare giocherebbe da seconda punta con Beltran centravanti”.

“La partita di stasera contro il Genoa un po' mi preoccupa, serve mostrare maturità e alzare l'asticella alla Fiorentina. Sono sicuro che sia stato fissato un obiettivo dal gruppo viola, ma non è emerso perchè potrebbe essere un'arma a doppio taglio. La gara è delicata, la vittoria vorrebbe dire un bel balzo in avanti, ma si affronta una squadra che sta cercando in tutti i modi di fare qualcosa, in campo e sul mercato, per venirne fuori. Il gruppo di Gilardino è unito, non è una squadra che può mettere ansia a livello di forza, ma in queste situazioni quelle di oggi sono gare che si provano a vincere col carattere. La Fiorentina deve arrivare nella maniera giusta alla partita sul piano mentale, senza rischiare di sottovalutare l'impegno e fare una brutta figura”.

‘Alla Fiorentina servirebbe una formazione Under 23 per valorizzare i giovani'

“Inserirei Riccardo Braschi in attacco, avrà futuro, è veramente bravo. Ha struttura fisica, sa giocare la palla ma attacca anche la profondità, è una suggestione importante anche se il gap con la prima squadra è veramente alto. La Fiorentina però ha dei giovani importanti e con una formazione Under 23 farebbe passi da gigante. Oggi la società viola è costretta a mandare giocatori a giro per l’Italia con tutte le difficoltà che questo comporta. Camarda al Milan, ad esempio, ha la possibilità di giocare ed essere monitorato dalla prima squadra”.