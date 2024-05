Il difensore spagnolo dell'Olympiakos Quini Marin è stato intervistato da Radio Bruno in vista della finale di Conference League che vedrà opposta la squadra greca alla Fiorentina. Tantissimi i temi toccati dal calciatore di Cordoba, eccoli di seguito.

“Momento storico per l’Olympiakos e i tifosi, è la prima volta che si ottiene una finale nella storia del club ed è molto emozionante. Abbiamo tanto voglia che sia già mercoledì e speriamo di vincere ll titolo, è stato un percorso difficile con squadre molto forti, abbiamo molto merito per quanto fatto. Col Maccabi Tel Aviv abbiamo ribaltato in maniera storica il risultato, con Fenerbahce e Aston Villa non eravamo favoriti ma abbiamo ribaltato il pronostico. L'Aston villa era la favorita per la vittoria della conference. Abbiamo calciatori con tanta qualità, soprattutto in attacco. Fanno la differenza e lo stanno dimostrando in ogni gara. Siamo una grande squadra, super competitiva e in cui tutti si sacrificano per i compagni, senza rendere comoda la vita agli avversari”.

‘La Fiorentina proverà a vincere con tutte le forze e ha calciatori di livello’

"La verità è che ancora non abbiamo visto molti video della fiorentina, domenica scorsa ci giocavamo il terzo posto col Panathinaikos. abbiamo iniziato a preparare la partita e arriveremo pronti alla gara nel modo migliore possibile. Conosciamo la Fiorentina, ha giocatori di livello che fanno la differenza. Le squadre italiane sono sempre difficili da battere, la Fiorentina proverà a vincere con tutte le forze, è alla seconda finale di fila. Noi proveremo a rendergli la vita difficile e speriamo che la partita alla fine sia nostra. Non credo che per la Fiorentina influirà il fatto di giocare oggi col Cagliari, abbiamo tutti abbastanza giorni per preparare la gara e non credo che questo farà la differenza per l'esito della partita. Penso che siamo al 50 e 50, noi abbiamo il vantaggio di giocare ad Atene e di essere alla prima finale, questa è una motivazione super grande e speriamo che sia decisiva per la partita, ma non abbiamo pressione".

"Sapevamo che arrivare fino a qui sarebbe stato molto difficile e siamo felici, ci dobbiamo godere il momento e fare le cose come fatto finora, è ciò che ci ha portato fin qui. I tifosi greci? Sono passionali, amano l'Olympiakos, tanto di cappello a loro. Urleranno e perderanno la voce, l'ambiente è incredibile e viverlo è bellissimo. Mendilibar è arrivato in un momento difficile sul piano del gioco e dei risultati, ci mancava fiducia e lui ci ha dato tranquillità. Lo scorso anno ha vinto l'Europa League. Ci ha fatto fare cose semplici ma efficaci e i risultati hanno aiutato, quando arrivano tutto diventa più facile, siamo migliorati poco a poco. Non abbiamo vinto il campionato che era un obiettivo ma la crescita è stata chiara nei mesi".

‘Gonzalez? Il nostro lavoro di squadra fa la differenza’

"Ho parlato con Jovetic e Callejon, mi hanno detto delle difficoltà che troveremo. Affrontiamo un'ottima squadra ma era ovvio, siamo in una finale. Dobbiamo continuare a giocare come fatto fino ad oggi sperando di ottenere la vittoria. Gonzalez sul mio lato? Si affrontano giocatori di altissimo livello contro queste squadre, penso sia più un lavoro collettivo quello che dobbiamo fare, aiutandoci molto nello sforzo da fare in campo. Anche l'Aston Villa aveva grandi giocatori, ma credo si sia imposto il nostro lavoro di squadra".