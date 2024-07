Ziliani: "Un regalo di trenta milioni fatto da Commisso ad Elkann"

Un regalo e anche importante, fatto dalla Fiorentina alla Juventus. Così viene valutato l'acquisto da parte dei viola di Moise Kean, dal giornalista Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano.

“E pensare che era in scadenza”

Il bilancio del club bianconero ne ha tratto assoluto vantaggio da questa operazione. “Nel giro dei primi due giorni (di mercato ndr) - scrive Ziliani - la Juventus si è vista bonificare dalla Fiorentina 13 milioni più 5 di bonus per l'attaccante Kean (zero gol segnati in stagione) che andando a scadenza il 30 giugno prossimo, a inizio 2025 sarebbe costato zero euro”.

“Un regalo fatto ad Elkann e alla Juve”

E poi: “Un po' come se la Fiorentina abbia pagato Kean (quella cifra) per un prestito di sei mesi sollevando anche la Juventus dai 12,9 milioni che avrebbe dovuto spendere per lui tra ammortamento e stipendio l'ultimo anno. Nè più né meno un regalo di 30 milioni fatto da Commisso ad Elkann”.