Belotti vede il pallone solo da lontano, Kouame non trova né spunti né posizione. E Nzola fa scudo alla porta bianconera

Due partite in una. Primo tempo con la Fiorentina in letargo e la Juventus che spadroneggia. Quattro gol segnati, fortunatamente tre viziati da fuorigioco. Ripresa con i bianconeri quasi costantemente sotto assedio: traversa di Nico e tiro di Beltran a porta vuota rimpallato da Nzola.

La vittoria in almeno una delle due coppe, indipensabile per mantenere una finestra sull’Europa e un sorriso per chi tifa viola.

Voti e giudizi

Barak 5 – Il suo passo compassato è facile presa per i bianconeri.

Kouame – 4 – Non riesce a trovare né spunti né posizione.

Belotti – 2 – Sballottato tra i difensori avversari, vede il pallone solo da lontano.

Nzola – 4 – Tocca un solo pallone: quando fa scudo al tiro di Beltran indirizzato a rete.

