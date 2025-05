Benedetto Ferrara, giornalista e tifoso viola, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno parlando della partita di domani tra Fiorentina e Roma, ricordando con piacere il periodo di Ranieri a Firenze. Queste le sue parole.

“A questo punto della stagione l'adrenalina vince su tutto, i problemi mentali si superano pensando di essere in volata, sull'ultimo rettilineo. Sia Fiorentina che Roma vogliono il massimo dei punti da questa partita, e Ranieri ha dato un equilibrio pazzesco alla sua squadra, subendo pochi gol e giocando con attenzione. La Fiorentina invece ha anche un problema tattico, oltre che mentale, e in campionato non si può più abbassare la guardia, anche se si pensa alla semifinale di ritorno contro il Betis”

“Abbiamo fatto tanti punti, eppure siamo ancora ottavi, perché c'è stato un grande livellamento verso l'alto. A Siviglia poi abbiamo visto una squadra tenace, capace di restare in partita anche dopo un inizio complicato. Paradossalmente abbiamo passato la settimana dicendo di stare attenti ai primi 20 minuti, e poi abbiamo preso gol al quinto minuto. Alla Fiorentina servirà Moise Kean, il vero centravanti, e mi aspetto qualcosa di più da Gudmundsson: lui ha qualità, lavora e ha classe, ma non è continuo"

“Ranieri è un signore: a Firenze, quando allenava, eravamo tutti giovani giornalisti e con lui avevamo instaurato un rapporto umano, vero, parlando con lui o prendendoci un caffè. Non solo, è riuscito a vincere a Firenze, mica poco. Lo stimo tanto, ma devo dire che domani gli auguro, con affetto, di perdere”