Edoardo Bove è intervenuto durante Dribbling, programma di Rai 2, per presentare la nuovissima partnership tra la Boreale, squadra di Eccellenza laziale che ha cresciuto calcisticamente proprio Bove, e la Fiorentina. La squadra di Roma diventerà infatti centro di formazione per la Fiorentina sulla regione del Lazio. Bove ha poi rilasciato qualche dichiarazione in merito al progetto e al suo futuro.

“Per me il legame con la Boreale è speciale, lo porto avanti da tanto, da quando sono piccolo. Abbiamo casualmente unito i nostri colori viola a quelli della Fiorentina, per questo progetto, che per noi è molto importante e ha un grande valore. Per me è importante tornare dove sono cresciuto e ritrovare persone e sensazioni che mi hanno accompagnato nella crescita, non vedo l'ora di iniziare questo percorso e stare al loro fianco, in primis al presidente che mi ha sempre accompagnato. A domani ci penserò poi”

All'andata un rigore procurato, un gol e un assist per Bove contro la Roma: “Naturalmente ho dei ricordi di quella partita, Roma è il posto in cui vive la mia famiglia e dove ho iniziato a giocare a calcio. Ho sempre fatto così, ho affrontato una cosa alla volta, oggi penso al progetto con la Boreale. Con questo progetto parliamo proprio di crescita dei ragazzi a livello di persona, non solo di calciatore. Questo è quello che ha sempre provato a fare il Presidente, sono le scuole calcio che ti formano e questo è quello che hanno fatto con me. Anche per i ragazzi, il fatto di vedermi qui sorridente e propositivo anche dopo ciò che mi è accaduto spero li aiuti a capire che bisogna sempre reagire agli ostacoli della vita. Io sto affrontando il mio ostacolo col massimo della positività e mi fa piacere essere qui e condividerlo con le persone che mi hanno cresciuto”

Sul futuro Bove non chiude nessuna porta: “Ho sentito Nunziata (allenatore dell'Under 21, ndr), stiamo valutando come posso partecipare, a me farebbe molto piacere affiancare i miei compagni coi quali ho iniziato un percorso due anni fa, e a giugno c'è lo step più importante. I ragazzi? Continuo a sentirli tutt'ora perché sono prima amici e poi compagni”

Il presidente della Boreale Leandro Leonardi ha poi aggiunto: “Calcisticamente Edo è sempre stato fortissimo, l'ho conosciuto col pallone in mano, quando mi veniva in ufficio a palleggiare continuamente. Poi è stata una continua crescita, era dotato e poi è stato bravo, da lì a diventare un calciatore ci ha anche messo del suo”