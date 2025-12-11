Vanoli: "Dzeko si è merita la fascia di capitano, Commisso va soltanto ringraziato. Cambio modulo? Mancano gli esterni, ma vedremo poi"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a Sky Sport prima della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev.

"Dzeko capitano, vi spiego perché"

Vanoli ha commentato: “Oggi è fondamentale arrivare alla vittoria. Ci servirebbe per darci più autostima. Dzeko capitano? Se lo merita, lo ha dimostrato con il gesto fatto verso i tifosi e lo ha detto anche Ranieri ieri in conferenza che ci sono più capitani nel gruppo. Parole di Commisso? Il presidente va solo ringraziato. Da quando sono arrivato mi è sempre stato vicino anche se non può fare questo lungo viaggio per venire a Firenze. Anche la società mi è stata vicina”.

Sul cambio modulo

E ha aggiunto: "Abbiamo parlato tanto in questi giorni ora bisogna far parlare il campo. C'è tanta voglia di fare qualcosa di diverso a livello tattico ma alle volte la coperta è corta. Ora come ho detto l'atteggiamento è la cosa più importante e non il sistema di gioco. Conosco benissimo il 3-5-2 ma anche l'anno scorso ho cambiato a Torino. A noi mancano esterni offensivi per cambiare, ce l'ho in testa di farlo. Vedremo in prospettiva futura".