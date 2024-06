"La Juventus non ha mai visto il vero Chiesa, se lo vendono commettono un errore. A Torino si è sentito incompreso"

Tiene banco in casa Juventus la voce di una possibile cessione di Federico Chiesa, che in questi anni in bianconero è vissuto tanti sali scendi che non hanno mai convinto del tutto la tifoseria dopo il suo addio alla Fiorentina. Sul tema ha parlato anche un ex Juventus come Tacchinardi, che si è espresso così a Tuttosport:

“Se la Juve vende Chiesa, per me commette un errore. Sì, lui ha pause in campo, ma ha un motore terrificante a livello esplosivo, nell'uno contro uno è unico e gli si deve lasciare libertà di azione. Alla Juve non hanno mai visto il vero Chiesa: prima la competizione con Ronaldo, poi l'infortunio, poi le richieste tattiche di Allegri. Chiesa si è sempre sentito incompreso, ma ha potenzialità enormi ancora inespresse. E, per me, quando in squadra hai uno forte te lo tieni”.