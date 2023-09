E ora Kokorin si mette a segnare anche in Europa League! L'ex attaccante della Fiorentina freddissimo dal dischetto

Serata di Conference ed Europa League con tantissime partite in campo per la prima giornata della fase a gironi. Tra le squadre impegnate anche l'Aris Limassol, dove milita l'ex attaccante della Fiorentina Aleksandr Kokorin.

Il percorso in Europa League dell'Aris è cominciato male, visto che ha perso 3-2 sul campo dello Sparta Praga. E pensare che i biancoverdi erano passati in vantaggio dopo appena undici minuti, proprio grazie a… Kokorin! Ancora in gol dunque l'attaccante russo, che stavolta è stato bravo a mantenersi freddo dal dischetto.