Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, attualmente al Lecce di Sticchi Damiani, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per commentare l’inizio di stagione della squadra di Antonio Conte, esprimendo qualche parola anche sulla sfida di sabato sera tra gli azzurri e i viola di Stefano Pioli. Questo un estratto:

“Non vinci lo scudetto se non hai già un organico importante e straordinario come quello del Napoli. Conte lo ha esaltato al massimo questo gruppo, lo ha stimolato per arrivare dove meritava in vetta alla classifica dopo un’annata disastrosa. Quest’anno hanno allargato la rosa perché oltre al campionato ci sono le coppe, e tutti sanno gli sforzi che si fanno per poter fare bene in tutte le competizioni. Senza dubbio sul mercato il Napoli ha fatto un ottimo lavoro”.

“Lucca? Conte sa come migliorare i suoi terminali offensivi”

Ha anche aggiunto: “Lucca ha le caratteristiche che piacciono a Conte, Antonio lo conosco bene perché dovevo essere il primo a fargli un contratto da giovanissimo quando me lo affidò il padre. Dovevo portarlo in una mia squadra dilettantistica poi non se ne fece più nulla. Antonio ha avuto Pellé e Vucinic che hanno caratteristiche diverse a livello strutturale, ma Conte sa come migliorare i terminali offensivi e Lucca farò lo stesso percorso. Vucinic lo presi a 16 anni dal Montenegro e vincemmo tanto a livello di tornei giovanili”.

“Non perderò Fiorentina-Napoli, sarà una sfida tra due grandi allenatori”

Ha concluso parlando di Fiorentina-Napoli: “Fiorentina-Napoli non la perderò, poi sono due allenatori che conosco. Con Conte siamo molto amici ormai da tanto tempo, anche con Pioli ho un bel rapporto. Sarà anche la loro partita, sono due grandi allenatori che hanno vinto scudetti. Speriamo sia una bella partita e che vinca il calcio”.