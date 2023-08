Il blocco austriaco o quello ungherese, alcune vecchie conoscenze. La Fiorentina però può sorridere: scopriamo Rapid Vienna e Debrecen

L’urna di Nyon ha dato il suo responso ancora una volta e la Fiorentina adesso attende di conoscere il proprio avversario nel decisivo playoff di Conference League. Servirà aspettare 9 giorni: il 17 agosto si giocherà Debrecen-Rapid Vienna, ritorno del terzo turno preliminare, da cui scaturirà la squadra che sfiderà la squadra di Italiano.

Un sorteggio benevolo per la Fiorentina, se si considera che lo scorso anno i viola incrociano subito il Twente, squadra molto organizzata ed ostica di una lega competitiva come l’Eredivisie, superata con non poche difficoltà al termine dei 180 minuti di gioco. Rapid Vienna e Debrecen sono ostacoli ampiamente alla portata per la Fiorentina, due compagini complessivamente molto inferiori a quella viola.

Gli austriaci del Rapid Vienna si collocano sicuramente ad un gradino superiore rispetto agli ungheresi. Nella rosa di mister Barisic ben 23 giocatori sono di nazionalità austriaca, appena 6 sono invece ‘stranieri’. Leader carismatico e tecnico dei biancoverdi è il navigato Burgstaller, centravanti classe ’89 autore di 25 reti stagionali lo scorso anno. Una lunga militanza al Rapid per il possente centravanti, che ha fatto esperienza anche in Germania con Norimberga, Schalke e St.Pauli, passando anche da Cardiff, nel mezzo. Una rosa giovane, con poco più di 24 anni di età media, nella quale spiccano il difensore 2003 Querfeld e le ali Kuhn e Grüll.

Ci sono due vecchie conoscenze della Fiorentina nella rosa del Debrecen, arrivato terzo nel campionato ungherese lo scorso anno. Si tratta del classe ’88 Varga, mediano colonna del club ungherese, che ha sfidato la Fiorentina in Champions League nella stagione 2009-2010, e del mancino Dzsudzsak, classe ’86, avversario viola col Psv in Europa League nel 2007-2008. I due veterani fanno parte di una rosa composta in larghissima parte da ungheresi, ben 15 complessivamente, ed in cui lo spagnolo Babunski è l’attaccante più prolifico, assieme a Szecsi. Il mister serbo Blagojevic affida le operazioni al montenegrino Loncar in mediana, in un 4-2-3-1 che ricalca quello della Fiorentina.