Una giornata al Viola Park dedicata ai bambini: l'iniziativa della Misericordia di Campi Bisenzio

Dopo la visita del direttore generale della Fiorentina a Campi Bisenzio, per consegnare idropulitrici professionali, la Misericordia ha organizzato un'iniziativa dedicata ai bambini delle famiglie residenti nelle zone alluvionate. Per loro, sabato 11 novembre, in programma una visita al Viola Park.

“Una giornata al Viola Park per i bambini delle famiglie residenti nelle zone alluvionate del Comune di Campi: è questa l'iniziativa organizzata dalla Misericordia di Campi Bisenzio e in programma sabato 11 Novembre, pensata per dare qualche ora di svago ai piccoli da 6 a 14 anni. La Fiorentina ha messo a disposizione sei pullman da 50 posti che partiranno dalla motorizzazione civile all'Osmannoro alle 9. Tutti i partecipanti dovranno raggiungerla in modo autonomo passando da Viale Paolieri. Sarebbe auspicabile che più minori rientrassero sotto la responsabilità di un unico adulto in modo da far partecipare più bambini possibile. Il programma prevede colazione all'arrivo, visita guidata del Viola Park, incontro con giocatori e allenatore della Prima Squadra e pranzo. Alle 15 la partenza per fare rientro a Campi”.