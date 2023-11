Un primo aiuto della Fiorentina agli alluvionati: Barone consegna attrezzature alla Misericordia di Campi Bisenzio. FOTO

Con la squadra di Vincenzo Italiano in partenza alla volta di Leskovac per la trasferta di Conference contro il Cukaricki, la Fiorentina ha comunque voluto dimostrare tutta la sua vicinanza ai territori colpiti dal forte alluvione della scorsa settimana. Questo pomeriggio, come riportato pochi minuti fa dal Giornale del Bisenzio, infatti il direttore generale della Fiorentina in persona Joe Barone ha consegnato una serie di idropulitrici professionali alla Misericordia di Campi Bisenzio.

Un piccolo gesto che conferma tutta la vicinanza del club alle popolazioni colpite dalla calamità. La consegna è avvenuta nei pressi di Piazza Dante, quella sotto il municipio di Campi, alla presenza del provveditore della Misericordia Cristiano Biancalani e del sindaco Andrea Tagliaferri.