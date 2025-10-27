Il coro della Curva fa capire bene quale sia la percezione del tifo. Altro che fioretto: salviamoci!

Alla fine è andata bene e poteva pure andare benissimo alla Fiorentina. Dal possibile 0-3 ad un 2-2 insperato che poteva diventare 3-2 vista l'occasionissima fallita da Dodo, con la contestazione che cominciava a farsi forte e rimorsa, con Pioli più a casa che in panchina, con lo spettro di una squadra totalmente nel pallone.

Veri scontri salvezza

Non sappiamo se questo punto smuoverà qualcosa, se servirà a cambiare l’inerzia di un'annata fino ad oggi terribile. Ma il calcio è strano, nel bene e nel male. A San Siro avremo subito la riprova, ma la sensazione è che le due partite più importanti saranno quelle successive contro Lecce e Genoa. Veri scontri salvezza vista la classifica attuale.

Il coro della Curva, che non sentivamo da anni, fa capire bene quale sia la percezione e la paura del tifo. Meglio focalizzarsi, quindi, su queste sfide. Perché questa squadra oltre ad essere impaurita sembra davvero in grande difficoltà fisica. Corrono e contrastano in pochi: la Fiorentina sembra davvero una squadra stanca, mai lucida, senza idee. E Pioli e il suo staff devono dare risposte serie su questo argomento che non sta passando inosservato.

Partita complicata, difficile e strana che consegna a questa squadra e al suo allenatore ancora qualche chance di poter venire fuori. L’ arbitraggio questa volta ha dato una mano, contro il Milan era andata esattamente al contrario. La classifica continua ad essere bruttissima, ma se dobbiamo appigliarci a qualcosa ci appigliamo a questo punto portato a casa in modo davvero casuale.

Diversi giocatori in condizioni inaccettabili

Occorrerà altro, tanto altro se si vorrà tornare sulla strada giusta. Intanto che giochino i migliori, che giochi chi corre e chi lotta. Almeno tre/quattro calciatori della squadra vista in campo contro il Bologna non sono in condizioni accettabili (fisiche e mentali). Si parta da qua. Se la parola più gettonata adesso è salvezza occorre correre con il coltello tra i denti. Altro che fioretto.