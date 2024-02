FOTO - Dodô diventa protagonista nello spogliatoio anche con la Primavera

Come gia sottolineato in precedenza questo pomeriggio, a distanza di 155 giorni dopo dal grave infortunio al legamento crociato rimediato durante la partita di campionato contro l'Udinese, il terzino della Fiorentina Dodo è finalmente tornato in campo. Oggi infatti il brasiliano era aggregato alla Primavera di Galloppa, contribuendo alla vittoria finale per 5-0 contro il Bologna.

Per il numero 2 gigliato 60’ minuti di ordinaria amministrazione. Una sgambata che, oltre a permettergli di riprendere la confidenza con il pallone, sicuramente lo aiuterà dal punto di vista psicologico proiettandolo verso il rientro con i grandi.

Lo stesso Dodô, al termine della partita, ha voluto immortalare la festa nello spogliatoio viola. Questa la Stories Instagram pubblicata dal laterale brasiliano: