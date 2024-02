Bonanni: "Lazio e Fiorentina vogliono restare attaccate al treno Champions, sfida importante per entrambe. Tra Sarri e Italiano..."

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Lazio Massimo Bonari, durante un collegamento al programma Maracana di TMW Radio, ha commentato le possibilità che la squadra di Maurizio Sarri ha di uscire indenne questa sera dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

”Credo che sia per entrambe una partita importante. La Lazio dopo la vittoria con il Torino si è ripresa anche moralmente, ma deve vincere anche oggi per continuare a cavalcare l'onda della speranza Champions. E oggi è fondamentale rimanere attaccati anche al quinto posto per il possibile posto in più del ranking. La Lazio è superiore alla Fiorentina, che fino a qualche settimana fa ha fatto un campionato al di sopra delle aspettative. Forse sta deludendo ora ma la posizione è quella lì, lottare per un posto in Europa”.

Ha poi concluso parlando dei due allenatore, e di chi dei due abbia fatto meglio nelle ultime stagioni: “Per me hanno fatto molto bene entrambi, lo scorso anno la Lazio, dopo una lunga rincorsa, è arrivata seconda lo scorso anno, mentre quest’anno credo che nessuno si sarebbe aspettato di raggiungere gli ottavi di Champions. Dall’altra parte va ricordato che la Fiorentina la scorsa stagione ha perso due finali, ma le ha comunque raggiunto. Non era mai successo nella storia del club”.