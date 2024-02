Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Secondo me c'è la possibilità che Italiano torni al 4-3-3. Italiano con le squadre di spessore preferisce non schierare Beltran con Belotti, ma al momento non so come si possa pensare di tenere fuori l'argentino. Bonaventura al momento non c'è con la testa, ma io lo schiererei lo stesso, prima era la faccia migliore di questa squadra.

Abbiamo sottovalutato l'assenza di Castrovilli in questa Fiorentina, insieme a Jack portava qualità a questa rosa, che sulla carta non può andare oltre il settimo-ottavo posto"