Belotti carica la squadra: "Vogliamo rifarci dopo la sconfitta con la Juve. Como è nel mio presente e nel mio futuro"

Nei minuti precedenti alla sfida di questo pomeriggio contro il Cagliari, in programma alle 18.30 alla Domus Arena, l'ormai ex attaccante della Fiorentina Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare l'inizio di stagione del neopromosso Como. Queste le sue parole:

“Quella di oggi sarà una partita importantissima, questo perche tutta la squadra in testa ha soltanto voglia di rivalsa dopo la sconfitta a Torino contro la Juve. È una mentalità forte la nostra, vogliamo un risultato positivo su questo campo difficilissimo".

“La coppia con Cutrone? Disponibile a tutto per aiutarsi l'uno con l'altro”

Ha poi parlato di un altro ex viola, Patrick Cutrone, con cui comporrà il tandem d’attacco del Como: “Abbiamo avuto tempo per lavorare, sono arrivati anche altri ragazzi che avranno anche loro bisogno di tempo per unirsi alle dinamiche di questa squadra. Sono disponibile a fare tutto perché bisogna aiutarsi l’uno con l’altro, sia quando si attacca che quando si difende”.

“Como era quello di cui avevo bisogno, per il presente ma anche per il futuro”

Ha poi concluso sottolineando le tante motivazioni che lo hanno portato ad accettare l’offerta del Como: "Avevo bisogno di un qualcosa del genere, il fatto che mi abbiano voluto fortemente mi ha convinto subito a prendere questa scelta. Sono contento di essere qui, non solo di quello che ho visto in questi giorni ma anche in vista del futuro".