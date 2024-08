Questo pomeriggio il noto procuratore sportivo Oscar Damiani, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla costruzione della Fiorentina di Raffaele Palladino riservando anche qualche parola per Nico Gonzalez, ceduto nelle scorse ore alla Juventus. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono convinto che la società viola, Pradè in primis, sapranno reinvestire nel modo giusto i soldi incassati per la cessione di Gonzalez alla Juventus. Anche se i tempi sono stretti, e ci sono tante operazioni ancora da fare, ma sono convinto che faranno i giusti colpi. Per quello che riguarda l’argentino credo che la Fiorentina sia stata brava ad imporre le sue sue condizioni nell’operazione con i bianconeri: è stato ceduto ad una cifra ottima, Gonzalez è un buon giocatore ma non un campione".

“La cessione di Gonzalez non preclude niente alla Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Questo è il mio umile parere sul giocatore. Sicuramente ha le qualità per fare bene a Torino, ma non è che la Fiorentina senza di lui debba precludersi di lottare per certi traguardi. La squadra è forte, ed ha alle spalle una società che lo è altrettanto: al di là dei giocatori che si ha in rosa credo che sia importante che ci sia coesione e sintonia tra la dirigenza e l’allenatore. E credo che grazie a questo la Fiorentina potrà fare molto bene in questa stagione”.