Kean: "Firenze, i miei compagni e la società mi hanno dato tanto amore, ora tocca a me. Quando trovi una casa, perché andarsene?"

Il centravanti viola, Moise Kean, ha firmato giusto ieri il suo nuovo contratto che lo lega alla Fiorentina.

“Sono molto contento di continuare qui - ha detto a Sky - in un ambiente che mi ha dato tanto, ora sta a me a dare ancora di più. Sono molto felice qua”.

Ma che cosa ha convinto Kean a firmare? “Firenze, i miei compagni che mi hanno dato tanto amore, la società che è sempre stata vicina. Sono in una famiglia e questo mi ha dato molta forza. Se ho mai pensato di andare via? Non è stato un pensiero nelle mie scelte. Io sto bene a casa, perché andar via da casa?”.

E infine: “Obiettivo è il Mondiale a lungo termine. Comunque ora sono concentrato su questa partita e poi ci saranno due gare importanti per la Nazionale”: