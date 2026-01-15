Brescianini: "Non ho dormito per la traversa presa col Milan. Accettare la proposta della Fiorentina è stato facile"

Uno dei nuovi acquisti della Fiorentina è Marco Brescianini.

“La storia della Fiorentina parla da sola - ha detto - personalmente non è stato difficile accettare questa proposta. Mi è stato presentato un progetto ambizioso. All’Atalanta stavo trovando meno spazio, la mia voglia di mettermi in mostra è prevalsa su tutto il resto, ringrazio la famiglia Commisso e i dirigenti viola”.

Sulla traversa presa domenica: “Per due-tre notti non ho dormito, ci sto ripensando ancora, poteva essere un esordio da sogno. Ho trovato un gruppo molto coeso e molto unito, si possono fare grandi cose. Non mi ero fatto un’idea, ma ho trovato una situazione tranquilla”.