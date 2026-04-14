Cecchi: “Ora voglio un applauso per Vanoli. Non sarà Klopp o Guardiola ma ha salvato la Fiorentina”

La Fiorentina si prende una bel margine sulla zona retrocessione e ora la salvezza è davvero vicina. Dopo la vittoria contro la Lazio, il commento di Stefano Cecchi fotografa perfettamente il momento della squadra viola: sollievo, orgoglio e anche un pizzico di incredulità.

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, il giornalista non gira intorno al punto. “La Fiorentina resta in Serie A e lo fa contro ogni previsione, ribaltando una stagione che solo pochi mesi fa sembrava compromessa”.

Dal terrore alla salvezza: la svolta inattesa

Il ricordo va indietro di qualche mese, quando la situazione era ben diversa. Non c’era solo preoccupazione, ma una vera e propria paura di non farcela.

E invece la Fiorentina ha cambiato marcia, dimostrando ancora una volta la sua natura imprevedibile. Una squadra capace di complicarsi la vita, ma anche di uscirne quando conta davvero.

Questa salvezza, proprio per questo, pesa più di quanto dica la classifica.

“Giovedì? Non abbiamo nulla da perdere”

Lo sguardo si sposta inevitabilmente al prossimo impegno europeo. Cecchi resta lucido, ma non rinuncia a sperare.

La realtà dice che la sfida è complicata, ma il momento emotivo spinge a crederci. E il ragionamento è semplice: “dopo aver raggiunto l’obiettivo principale, la Fiorentina può giocare senza pressioni”.

Una condizione che, storicamente, spesso esalta proprio i viola.

Il riconoscimento a Vanoli

Poi arriva il passaggio più significativo. Cecchi mette da parte le polemiche e invita a riconoscere il lavoro dell’allenatore.

Paolo Vanoli non sarà un nome da copertina come Klopp o Guardiola, ma ha preso una squadra in grande difficoltà e l’ha portata alla salvezza in pochi mesi. Un risultato che, secondo il giornalista, merita rispetto.

Il dato è chiaro: nelle ultime nove partite, hanno fatto meglio solo Inter e Napoli. Un rendimento che racconta più di tante parole.

Una squadra imperfetta ma viva

La Fiorentina resta una squadra contraddittoria, capace di errori ma anche di reazioni forti. Ed è proprio questa identità a renderla difficile da decifrare e, allo stesso tempo, pericolosa.

La salvezza non cancella i limiti, ma certifica una reazione vera, costruita anche senza alcuni giocatori considerati fondamentali.

Una serata senza polemiche

Il messaggio finale è chiaro. Per una sera, niente discussioni e niente processi.

Solo un riconoscimento a chi ha portato la squadra fuori da una situazione complicata. Un applauso, anche solo simbolico, a un allenatore che ha fatto il suo lavoro quando serviva davvero.