Amoruso: "Questa Fiorentina fa figuracce e prende insulti. Sul rigore qualcuno ha fatto il furbo... e non è Gud"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La situazione è interamente in mano ai calciatori. Se la partita di domani sarà sulla falsariga delle ultime, probabilmente il pubblico potrebbe tornare a fischiare. La gente spende e fa sacrifici, è del tutto normale. Non vorrei vedere questo scenario, mi auguro la squadra giochi bene”.

“Si è parlato anche troppo, ora stare zitti. Gudmundsson…”

“Si è parlato anche troppo, adesso la cosa migliore che calciatori, mister e dirigenti della Fiorentina è stare zitti. Servono soltanto buone prestazioni. Tanto ora tutto quello che dici ti si ritorce contro. Le risposte sono sempre le stesse… Rigore a Reggio Emilia? Gudmundsson è una persona intelligente, forse non voleva mettersi in mezzo. Qualcun altro, invece, secondo me ha voluto fare il furbo. E non è né Vanoli, né Gudmundsson”.

“Questi giocatori nemmeno si divertono, vengono insultati e fanno figuracce”

Sui problemi in spogliatoi: “Ho giocato in spogliatoi che erano unitissimi, ma che vedevano dei problemi in alcuni giocatori. Ma in campo facevamo i professionisti. Chissenefrega di avere un bel rapporto con tutti, basta essere professionisti. Questi invece nemmeno si divertono, prendono insulti e fanno figuracce”.