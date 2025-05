Nel doppio confronto contro la Fiorentina, al ‘Franchi’ è bastato il pareggio nei tempi supplementari: a Breslavia ci va il Real Betis, che in settimana ha festeggiato la finale di Conference e ha riempito le piazze di Siviglia. Il ritorno al campionato dei verdiblancos, però, è amaro in ottica Champions League.

La squadra di Pellegrini lascia punti per strada: al ‘Villamarin’ arriva un Osasuna che strappa un pareggio, 1-1. Al vantaggio iniziale di Cucho Hernandez ha risposto il solito Ante Budimir a un quarto d'ora dalla fine. Adesso il Villarreal, quinto, è a +3 a tre turni dal termine. Si complica l'ipotesi Champions, anche perché non restano scontri diretti da sfruttare e il calendario non è semplicissimo (restano Rayo Vallecano, Atletico Madrid e Valencia).