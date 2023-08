Jovic-Milan: rossoneri freddi, ma sono previsti altri incontri

Come scritto ieri una delle possibili soluzioni in uscita per Jovic sarebbe il Milan. Il giocatore è stato infatti offerto dalla Fiorentina ai rossoneri. La dirigenza dei Diavoli per il momento non pare però gradire questa soluzione per trovare un attaccante da alternare a Giroud.

Eppure, come riporta Tuttomercato, tra il serbo e il Milan nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri: Jovic non è sicuramente il primo nome sulla lista dei rossoneri, che al contempo vogliono comunque valutare tutte le opportunità di mercato.