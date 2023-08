Un'idea sulla posizione della Fiorentina nella griglia di partenza della Serie A l'ha data anche Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, a Radio Bruno:

"Un conto è la Fiorentina se tenesse Amrabat e un conto è quella con chi sostituirà Amrabat. E importante sarà capire anche il difensore che completerà la rosa. Squadre da attaccare? Non ce n’è una, le squadre su cui la Fiorentina deve fare un po’ di corsa sono la Roma, non so la Lazio se riuscirà a replicare la Champions. Ha fatto un mercato molto sarriano, pur senza nomi roboanti, con un calciatore che avrei visto benissimo alla Fiorentina, che è Rovella. E’ vero che la Fiorentina si è rinforzata ma lo hanno fatto anche le altre. L’Atalanta ha speso 30 milioni su ogni attaccante. La Fiorentina deve ripetere gli ultimi due campionati e vedere se c’è qualcuno che fa peggio".