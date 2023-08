Ramadani al lavoro per piazzare Jovic: il serbo offerto anche al Milan ma i rossoneri...

Ne resteranno presumibilmente solo due (più Kouame) degli attuali quattro ‘centravanti’ della rosa della Fiorentina: oltre a Nzola e Beltran infatti, ci sono Kokorin e soprattutto Luka Jovic che attendono di conoscere il proprio futuro. Come riportato da Calciomercato.com, l'agente Fali Ramadani si sta muovendo per cercare una nuova soluzione al classe '97, arrivando a proporlo perfino al Milan, con cui ha concluso già gli affari Romero e Rebic. I rossoneri però non sembrano essere troppo entusiasti della soluzione e al momento sono concentrati su altri obiettivi.