Un vertice in società: Palladino, Ferrari e Pradè, da loro parte la programmazione. Una giornata importante per la Fiorentina

La giornata di oggi sarà importante per la Fiorentina; al Viola Park andrà in scena l'annunciata riunione di inizio mercato tra Palladino e i dirigenti viola, Pradė, Ferrari e Goretti. Lo scrive stamani La Nazione.

Nodi da sciogliere

Una riunione nel corso della quale saranno gettate le basi per quel che verrà fatto nella prima fase dell'estate. Palladino snocciolerà intanto il suo giudizio sui tanti nodi da sciogliere per quanto riguarda i prestiti. Da Fagioli a Gudmundsson, passando per Colpani, Cataldi e Adli. Mentre Folorunsho e Zaniolo sembrano ormai ex calciatori viola.

Dati da analizzare con lo staff

Domani il tecnico invece si riunirà con tutto il suo staff per analizzare dati, numeri e metodologie al fine di migliorare anche le tecniche di lavoro in vista della prossima stagione.